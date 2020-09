Bundesliga-Beschlüsse : Weiter fünf Auswechslungen und neue Maßnahmen zur Fan-Rückkehr

Frankfurt/Main Teams der ersten und zweiten Liga dürfen auch in der kommenden Saison fünf statt drei Auswechslungen vornehmen. Gleichzeitig ergreifen DFB und Bundesliga weitere Maßnahmen, um eine Fan-Rückkehr in die Stadien zu ermöglichen.

So will die Liga erreichen, dass bald wieder in allen Bundesliga-Stadien Zuschauer zugelassen werden. Trotz des noch mindestens bis Ende Oktober geltenden Verbots für Sport-Großveranstaltungen hat DFL-Geschäftsführer Christian Seifert erneut für eine Fan-Zulassung geworben. Die Frage, ob dies bei steigenden Corona-Infektionszahlen das richtige Zeichen wäre, sei zwar „absolut berechtigt und die muss auch gestellt werden“, sagte der Chef der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag in Frankfurt am Main. Die Rückkehr von Fans könne aber auch „ein ganz wichtiges und sehr positives Zeichen sein. Ein Zeichen, dass sich tausende Menschen sehr wohl an Hygieneregeln halten wollen und halten können“, sagte Seifert.