Neue Regel : DFL plant Trainersperre nach vier Gelben Karten

Köln Die Deutsche Fußball-Liga plant die Einführung von Gelben und Roten Karten für Trainer. Jetzt gibt es konkrete Ideen, wie die Regel aussehen soll und wann eine Sperre ausgesprochen wird.

Die Trainer der Fußball-Bundesliga sollen künftig nach vier Gelben Karten gesperrt werden. Einen entsprechenden Antrag wird das DFL-Präsidium der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am 21. August vorlegen, wie Ansgar Schwenken, DFL-Direktor für Fußball-Angelegenheiten und Fans, am Rande des Medienworkshops Video-Assistent am Montag in Köln bekannt gab.