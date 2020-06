Medienbericht : DFL plant Lockerung des Hygienekonzeptes

Frankfurt Die DFL plant offenbar eine Lockerung ihres Hygienekonzeptes zur Durchführung des Bundesliga-Spielbetriebs. Wie der „kicker“ berichtet, soll unter anderem die Maskenpflicht für die Ersatzspieler auf der Tribüne gelockert werden.

Damit solle das Hygienekonzept "an die zwischenzeitlichen Entwicklungen in der Gesamtgesellschaft" angepasst werden. Zuletzt hatten sich bereits zahlreiche Trainer und Verantwortliche angesichts sinkender Neuinfektionen mit dem Coronavirus für eine Lockerung ausgesprochen. "Mittlerweile ist es schwer nachvollziehbar, dass Menschen in Cafes ohne Mundschutz ihren Cappuccino trinken dürfen, während unsere Co-Trainer, die Ersatzspieler und wir Offiziellen auf der Tribüne mit großem Abstand und an der frischen Luft noch eine Maske tragen müssen", sagte etwa Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler der Bild-Zeitung.