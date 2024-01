Vergabe im zweiten Quartal DFL öffnet Registrierung für neue Rechte-Ausschreibung

Medienunternehmen können sich seit diesem Montag für die Bewerbung um die Rechtevergabe der Fußball-Bundesliga in den Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 registrieren. Über den Beginn dieser Phase informierte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag in einer Mitteilung. Der Ligaverband kündigte an, den Registrierten einen Brief mit Details zum Ablauf zu übermitteln.