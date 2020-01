Spielen statt reden : Der Kampf gegen die Meckerer

Düsseldorf Emotionen ja, aber bitte keine negativen Signale auch runter in den Amateurbereich. Die konsequente Ahndung von Undiszipliniertheiten der Profis hat für Wirbel gesorgt. Die Schiedsrichter dürften dabei bleiben. Die Frage ist, halten sich die Spieler nun schon daran?

So soll es auch in Deutschland sein. Am besten von der Bundesliga bis in die Kreisklassen. Thema Vorbildfunktion. Die zunehmende Gewalt auf Fußballplätzen im Amateurbereich im vergangenen Jahr hatte nicht nur zu Streiks der Schiedsrichter geführt, sondern eine Debatte angestoßen. Die Kritik von Landesverbands-Funktionären: Die Bundesliga sei ein schlechtes Vorbild. Man sehe ja öfter, wie Trainer und sogar Nationalspieler die Schiedsrichter anschreien würden.