Sieg im Berliner Schneetreiben : Bayern gelingt Generalprobe für Klub-WM

Berlin Vor der Abreise zur Klub-WM in Katar hat der FC Bayern München gegen Hertha BSC drei Punkte in der Bundesliga eingefahren. Ein abgefälschter Schuss von Kingsley Coman brachte die Entscheidung im Berliner Olympiastadion.

Thomas Müller und Co. sprangen durchgefroren unter die warme Dusche, dann eilten die Stars von Bayern München durch das Berliner Schneegestöber zum Flughafen und traten die strapaziöse Reise zur Klub-WM in Katar an. Zum Auftakt des 20. Spieltags setzte sich der Champions-League-Sieger in einer Zitterpartie bei Hertha BSC 1:0 (1:0) durch und baute die Tabellenführung aus. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger RB Leipzig wuchs vorerst auf komfortable zehn Punkte.

"Wir haben das gut gemacht und verdient gewonnen. In der zweiten Halbzeit hatten wir aber ein paar Ballverluste, die wir nicht brauchen", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Dazn-Mikrofon. Müller ergänzte: "Wir hätten das eine oder andere Tor mehr machen können oder sollen. Wir müssen es so nehmen. Man kann es nicht in jedem Spiel zelebrieren. Aber es war auch ein bisschen Spielglück dabei." So lief Hertha-Angreifer Matheus Cunha (88.) frei auf Torhüter Manuel Neuer zu und vergab die Großchance zum Ausgleich.