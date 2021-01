5:2 nach 0:2 : Bayern ringen freche Mainzer nieder

München Trotz eines Rückstands von 0:2 zur Pause hat der FC Bayern sein Heimspiel gegen den FSV Mainz noch deutlich gewonnen. Der Rekordmeister drehte nach dem Seitenwechsel auf und gewann noch mit 5:2. Robert Lewandowski traf mal wieder doppelt.

Jonathan Burkardt (32.) und Alexander Hack (44.) brachten den frechen Außenseiter, der keines seiner jüngsten sechs Pflichtspiele gewonnen hatte, verdient in Führung. Doch die Münchner Mentalitätsmonster kamen auch nach dem achten Rückstand in der Liga in Serie zurück und verhinderten die erste Heimpleite seit über 13 Monaten: Mittelfeld-Boss Joshua Kimmich (50.), Sorgenkind Leroy Sane (56.), der eingewechselte Niklas Süle (70.) und Doppelpacker Lewandowski (75., Foulelfmeter/82.) trafen.