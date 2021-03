1:1 gegen Bremen : Köln verhindert weiteren Rückschlag

Köln Durch ein spätes Ausgleichstor durch Jonas Hector hat der 1. FC Köln eine Heimniederlage gegen Werder Bremen verhindert und zumindest einen Punkt geholt. Joshua Sargent hatte zuvor für die Gäste getroffen.

Der FC begann schwungvoll und längst nicht so zurückhaltend wie in den vergangenen Wochen. Über die spielstarken Meyer, der erstmals in der Startelf stand, Elvis Rexhbecaj und Ondrej Duda fand Köln immer wieder Lücken in der Defensive der Gäste und erarbeitete sich ein deutliches Übergewicht. Erste Chancen ließen nicht lange auf sich warten: Ein Schuss von Jan Thielmann (3.) wurde geblockt, Ellyes Skhiri (20.) zwang Jiri Pavlenka zu einer Glanzparade.