Ex-Bundesliga-Star : Aogo möchte der „erste dunkelhäutige deutsche Sportdirektor“ werden

Dennis Aogo in seiner Zeit als Spieler bei Hannover 96 (Archiv). Foto: dpa/Peter Steffen

Berlin Ex-Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo kann sich vorstellen, „der erste dunkelhäutige deutsche Sportdirektor“ zu werden. Rassistische Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, bestärken ihn in dem Bestreben nur, wie er jetzt sagte.

Ex-Nationalspieler Dennis Aogo kann sich vorstellen, „der erste dunkelhäutige deutsche Sportdirektor“ zu werden. „Das könnte ich gut. So selbstbewusst bin ich“, sagte der 34 Jahre alte frühere Fußballprofi im Interview bei „sport1.de“. Es habe ihn gewundert, dass es bislang noch keinen gab. „Es ist doch immer cool, einer der Ersten zu sein. Der Erste wird historisch immer in Erinnerung bleiben. Warum sollte ich das nicht anstreben?“, fügte er hinzu.

Noch habe er sich nicht final entschieden, ob er in diese Richtung gehen wolle, sagte der Sportmanagement-Student und spricht über gesellschaftliche Probleme und dem Umgang mit Rassismus: „Jedem ist das schon widerfahren. Auch mir, in Form von Affengeräuschen. Ich habe oft rassistische Rufe von der Tribüne wahrgenommen, wenn ich auf der linken Seite gespielt habe oder einen Einwurf gemacht habe. Als Fußballer eignet man sich aber ein dickes Fell an. Ich habe gelernt, damit umzugehen.“