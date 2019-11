Marco Rose

Angelte sich nach der Wiedervereinigung einige gutdotierte Modeljobs in der BRD. Mit zunehmendem Alter wurde es immer stiller um ihn. Wurde dann vom TV-Sender RTL als neuer Bachelor vorgestellt. Dort machte er so auf sich aufmerksam, dass er in diesem Jahr auch noch Teilnehmer des Dschungelcamps ist. Durch ständiges Stressen seiner Mitstreiter versucht er dort den Titel zu holen.