Wegen Abreise zur Klub-WM : Bayern-Spiel in Berlin schon um 20.00 Uhr

Thomas Müller (l.) und Joshua Kimmich. Foto: dpa/Leon Kuegeler

Köln Weil der FC Bayern schon am Freitagabend nach dem Bundesligaspiel bei Hertha BSC zur Klub-WM in Katar fliegt, wird die Partie eine halbe Stunde früher angepfiffen als normalerweise am Freitagabend.

Das Bundesligaspiel von Fußball-Rekordmeister Bayern München bei Hertha BSC am Freitagabend wird aufgrund der Klub-WM bereits um 20.00 Uhr angepfiffen. Beide Mannschaften sowie der übertragende Medienpartner DAZN haben sich darauf geeinigt, dass der ursprünglich geplante Anstoß um 20.30 Uhr um eine halbe Stunde nach vorne verlegt wird, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit.

Als Begründung für die Verschiebung führte die DFL an, dass die Münchner Triple-Sieger nach dem Spiel noch in der Nacht nach Doha zur Klub-WM (bis 11. Februar) reisen, "um das Hygienekonzept der FIFA für den Wettbewerb inklusive erforderlicher PCR-Testungen bestmöglich umsetzen zu können".

Bereits Anfang Januar hatte die Liga bei der Taktung des 20. und 21. Spieltags Rücksicht auf die Bayern genommen und neben dem Hertha-Spiel das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld auf den 15. Februar (Montag/20.30 Uhr/DAZN) gelegt.

Bei der Klub-WM greift das Team von Trainer Hansi Flick am 8. Februar (Montag) im Halbfinale ins Geschehen ein, das Finale und das Spiel um Platz drei finden drei Tage später am 11. Februar statt. Das Turnier war eigentlich für vergangenen Dezember geplant, aufgrund der Corona-Pandemie hatte es der Weltverband FIFA aber verschoben.

(stja/sid)