Haller, Götze und Co. Das sind unsere Spieler der Saison

Vincenzo Grifo (SC Freiburg) Der SC Freiburg spielt eine der besten Spielzeiten seiner Vereinsgeschichte. Laut Trainer Christian Streich solle es zwar eine zu große Abhängigkeit von einzelnen Spielern in seinem Team nicht geben, dennoch steht aber vor allem ein Akteur für die beeindruckende Entwicklung der Breisgauer bis ins obere Tabellendrittel der Bundesliga und ins Achtelfinale der Europa League: Vincenzo Grifo. Der 29 Jahre alte Edeltechniker, der praktisch nie schlecht spielt und Woche für Woche auf hohem Niveau agiert, spielt die beste Saison seines Lebens. Er gehört zu den gefährlichsten Mittelfeldspielern der Liga, hat 14 Tore erzielt, 20 Scorerpunkte gesammelt und war an 38 Prozent der Treffer seiner Mannschaft in dieser Saison beteiligt. Unvergessen bleiben einige geniale Auftritte, so zum Beispiel der im letzten Bundesligaspiel vor der WM in Katar: In der Partie gegen Union Berlin erzielt er bis zur 20. Minute einen lupenreinen Hattrick (4., 6., 20.). Einer seiner Stärken sind die Freistöße, was er im Frühjahr bei seinem Treffer zur 1:0-Führung demonstrierte, der den Freiburger 2:1-Sieg über den BVB den Weg bereitete: Gegen Keeper Gregor Kobel gelang dem Zauberfuß da mithilfe seiner unnachahmlichen Technik ein Traumtor in den Winkel. Zweimal ist der gebürtige Pforzheimer nach Freiburg zurückgekehrt, seine Ausflüge nach Mönchengladbach und Hoffenheim waren wenig erfolgreich. Doch im Breisgau zeigt „Wintzsche“, wie ihn die Fans rufen, wahre Leistungsexplosionen: Dort passt er mit seiner spielerischen Klasse, seinem starken Antritt und seinem starken Schuss perfekt zur Philosophie seines Trainers, der keinen klassischen Mittelstürmer gebrauchen kann, sondern auf einen Akteur setzt, der Räume für die Mitspieler schafft. Wenn der neunfache italienische Nationalspieler weiter brilliert, wird Coach Roberto Mancini nicht an ihm vorbeikommen können und ihn für den Kader für die EM 2024 in Deutschland nominieren müssen. (von Falk Janning)