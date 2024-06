Gazprom, Qatar Airways, Rheinmetall Deutsche Fußballklubs und ihre umstrittenen Sponsoren

„Visit Rwanda“

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch übt scharfe Kritik an der auf fünf Jahre ausgelegten Partnerschaft mit der Tourismus-Kampagne „Visit Rwanda“. „Das ist ein Staat, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden“, mahnt Deutschland-Direktor Wenzel Michalski. Denn die regierende Rwandan Patriotic Front (RPF) besitzt die Kontrolle über den politischen Raum in dem kleinen Land mit rund 14 Millionen Menschen.