Haaland, Davies & Co. : Das sind die schnellsten Spieler der Bundesliga-Geschichte

Haaland, Davies & Co.

Düsseldorf Athletik und Tempo wird beim Fußball auf Top-Niveau immer wichtiger. Einige Profis sind besonders schnell unterwegs. Aber welche Stars erreichen in der Bundesliga die höchste Sprint-Geschwindigkeit? Wir haben die Antwort.

BVB-Angreifer Erling Haaland bekommt einen schönen Pass von Mahmoud Dahoud in den Lauf zugespielt. Alleine sprintet er mit großen Schritten der Abwehr des VFL Wolfsburgs davon und rast auf Torwart Coen Casteels zu. Vor dem Tor bleibt er cool und schiebt zum 2:0-Endstand ein. Bei Szenen wie dieser kann man sich fragen: Wie schnell sind Fußballer eigentlich?

Genauso wie Aubameyang und Robben finden sich in der Rangliste viele Offensivspieler. Besonders schnell ist etwa, wie bereits Eingangs geschildert, Dortmunds Angreifer Erling Haaland oder auch Bayerns Flügelstürmer Kingsley Coman. Doch auch Abwehrspieler sind in der Bundesliga mit viel Tempo unterwegs. Einer ist sogar der schnellste Spieler der Liga. Wer das ist, verraten wir Ihnen in der Bilderstrecke.