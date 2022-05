Sam Lammers (Eintracht Frankfurt) Im vergangenen Sommer hatte sich die Eintracht noch erhofft, einen Topstürmer als Ersatz für Andre Silva geholt zu haben. Doch das Leihgeschäft mit Bergamo hatten sich alle wohl anders vorgestellt. „Es hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Was Spielzeit angeht, was die Anzahl der Tore angeht. Manchmal funktionieren Dinge gut, manchmal nicht so optimal“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Lammers kam mit der Bundesliga überhaupt nicht klar.