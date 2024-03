Gladbach in Heidenheim, Leverkusen in Freiburg Das müssen Sie zum 26. Bundesliga-Spieltag wissen

Im Rennen um die Champions-League-Plätze will RB Leipzig beim 1. FC Köln vorlegen. Zum Auftakt des 26. Spieltags in der Fußball-Bundesliga sind die von Marco Rose trainierten Sachsen beim Abstiegskandidaten aus dem Rheinland am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) klarer Favorit. Mit einem Sieg kann Leipzig zumindest vorübergehend an Borussia Dortmund vorbeiziehen und auf Rang vier klettern. Die Kölner brauchen dagegen dringend Punkte gegen den Abstieg. Der FC hat zuletzt fünfmal in Serie nicht gewonnen und liegt auf dem Relegationsplatz. Siegen die Kölner, würden sie zumindest diesen Rang absichern.