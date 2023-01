Schwächen des Rekordmeisters Darum können die Bayern-Jäger noch auf den Titel hoffen

Zehnjährige Kinder kennen keine Telefone mit Wahlscheiben, keinen Wackeldackel auf der sogenannten Hutablage im Auto, kein Testbild im Fernsehen, keine Prilblumen auf den Küchenfliesen und keinen anderen deutschen Fußballmeister als Bayern München. Seit 2013 laufen die Münchner am Saisonende ohne Unterbrechung auf Platz eins der Bundesliga ein. Und es sieht vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Freitag (Leipzig – Bayern, 20.30 Uhr/Sat1) so aus, als werde dieses Naturgesetz Bestand haben. Denn Tabellenführer nach 15 Spielen sind erneut die Münchner. Vielleicht sieht es aber nur so aus, als habe das Gesetz Bestand. Schließlich gibt es doch mindestens sieben Dinge, die den viele Jahre nur vermeintlichen Verfolgern unbedingt Mut machen sollten bei der Jagd auf den Abomeister.