Bundesliga bricht mit Tradition : Darum finden die Partien am 33. Spieltag nicht mehr zeitgleich statt

Die Bundesliga wird am 33. Spieltag mit verschiedenen Anstoßzeiten aufwarten. Foto: dpa/Jan Woitas

Service Düsseldorf Die Bundesliga bricht in der Saison 2021/2022 mit einer langen Tradition. Die Partien am 33. Spieltag werden nicht zeitgleich stattfinden. Der FC Bayern bekommt die Meisterschale deshalb erst an einem Sonntag.

Die Bundesliga-Saison neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen, und wie jedes Jahr werden die Nächte länger und die Abende lauer. Alles wie immer also. Wer in diesen Tagen allerdings auf den Spielplan der Bundesliga guckt, der muss sicher noch einmal genauer hingucken. Denn die Liga bricht mit einer langen Tradition und würfelt einiges durcheinander. Denn wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) bereits vor der Saison bekannt gab, werden die Spiele am 33. Spieltag nicht wie gehabt alle parallel samstags, 15.30 Uhr ausgetragen, sondern wie an jedem anderen Spieltag auch zwischen Freitag und Sonntag.

Bislang war es stets so, dass am 33. und 34. Spieltag einer jeden Saison alle Partien zur gleichen Zeit angestoßen werden. Samstag, 15.30 Uhr, beste Fußball-Zeit. Doch von dieser Tradition hat die DFL nun am 33. Spieltag Abstand genommen und setzt diese Regel nur noch am 34. Spieltag um. Das hat zur Folge, dass der alte und neue Deutsche Meister FC Bayern München die Meisterschale sogar erst an einem Sonntag bekommt.

Dass alle Spiele gleichzeitig an den letzten beiden Spieltagen stattfinden, sollte eigentlich mögliche Manipulationsversuche in wichtigen Entscheidungen verhindern. Die über Jahre feststehende Regel wurde allerdings schon in den vergangenen beiden Jahren aufgeweicht. In der Saison 2018/2019 wurde die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05 von Samstag auf Sonntag verlegt, weil die Eintracht sich für das Halbfinale der Europa League qualifiziert hatte und einen Tag länger zur Regeneration bekommen sollte. In der Vorsaison wurden gleich zwei Spiele verschoben, weil aufgrund des straffen Terminplans das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig an einem Donnerstag stattfand. Damit beide Mannschaften genug Zeit zur Regeneration bekommen konnten, wurden die Spiele gegen Mainz (BVB-Gegner) und Wolfsburg (Leipzig-Gegner) auf Sonntag verschoben.

In dieser Saison hat die DFL dann von vornherein einen „normalen“ Spieltag angesetzt. Mit kurioser Folge: Der FC Bayern, der seit dem Sieg gegen Borussia Dortmund am 31. Spieltag als Deutscher Meister der Saison 2021/22 feststeht, wird die Meisterschale nicht wie gewohnt an einem Samstagnachmittag bekommen. Der Rekordmeister spielt nämlich erst am Sonntag, 17.30 Uhr, gegen den VfB Stuttgart. Selbst danach findet noch eine Partie des Spieltags statt: RB Leipzig empfängt den FC Augsburg.

Warum spielen am 33. Spieltag nicht alle Bundesliga-Mannschaften zeitgleich?

Durch die Aushebelung der bisher geltenden Regel lässt sich mehr Geld verdienen. Da der Spieltag wie sonst während der Saison üblich mehrere Anstoßzeiten hat, ergeben sich dadurch einzelne Sendetermine für bestimmte Mannschaften. In Deutschland profitiert die Streaming-Plattform Dazn davon, die am 33. Spieltag insgesamt vier Spiele live zeigen wird (eins am Freitagabend, drei am Sonntag).

Die Terminierung des 33. Spieltags im Überblick

Freitag, 20.30 Uhr:

VfL Bochum – Arminia Bielefeld

Samstag, 15.30 Uhr:

SC Freiburg – Union Berlin

TSG Hoffenheim – Bayer Leverkusen

1. FC Köln – VfL Wolfsburg

Greuther Fürth – Borussia Dortmund

Samstag, 18.30 Uhr:

Hertha BSC – Mainz 05

Sonntag, 15.30 Uhr:

Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 17.30 Uhr:

FC Bayern – VfB Stuttgart

Sonntag, 19.30 Uhr:

RB Leipzig – FC Augsburg

(dör)