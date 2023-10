4:2 gegen Bremen Darmstadt 98 verlässt mit erstem Saisonsieg die Abstiegsplätze

Mit Herz und Leidenschaft hat Aufsteiger Darmstadt 98 den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga erkämpft und die Abstiegsplätze verlassen. Die Hessen kamen am Sonntag zu einem 4:2 (2:0) gegen Werder Bremen und schoben sich mit vier Punkten auf Rang 15 vor. Die über weite Phasen der Partie enttäuschenden Bremer bleiben in dieser Spielzeit auswärts weiter sieglos und mit sechs Zählern im unteren Tabellenmittelfeld.