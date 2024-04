Bundesliga kompakt BVB unterliegt Leipzig deutlich – Kane sorgt für Bayern-Heimsieg

Borussia Dortmund hat die Generalprobe vor dem Champions-League-Kracher gegen Superstar Kylian Mbappe und Co. gründlich verpatzt. Beim Angstgegner und direkten Konkurrenten RB Leipzig kassierte das Team von Trainer Edin Terzic am Samstag in einem temporeichen Schlagabtausch eine herbe 1:4 (1:2)-Pleite. Die Top Vier ist für die Schwarz-Gelben im Bundesliga-Endspurt damit in weite Ferne gerückt, das Königsklassen-Ticket dürften die Dortmunder trotzdem sicher haben.