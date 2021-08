5:2 gegen Frankfurt : BVB mit Haaland-Show zum Auftaktsieg

Dortmund Borussia Dortmund hat sein Auftaktspiel in der Fußball-Bundesliga souverän gewonnen. Gegen Eintracht Frankfurt gewann die Mannschaft des neuen Trainers Marco Rose mit 5:2 (3:1). Erling Haaland war an allen Treffern direkt beteiligt.

Erling Haaland schnürte sich in aller Seelenruhe die Schuhe auf und klatschte anschließend den begeisterten Fans Beifall: Angeführt vom Torgiganten aus Norwegen brannte Borussia Dortmund ein 5:2 (3:1)-Fußballfeuerwerk gegen Eintracht Frankfurt ab und sendete ein klares Signal in Richtung von Titelverteidiger Bayern München.

Mit Standing Ovations feierten die 25.000 Fans im Signal Iduna Park Haaland und Co. Der Skandinavier war mit zwei Toren und drei Vorlagen der alles überragende Spieler in Reihen des Pokalsiegers, der einen Traumstart in die 59. Spielzeit hinlegte. Damit lieferten die Dortmunder eine gelungene Generalprobe für den Supercup gegen die Bayern am Dienstag ab.