„Entscheidend ist auf dem Platz“ : Spahn begrüßt DFL-Rückkehrkonzept

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das Konzept zur Teilzulassung von Zuschauern in der Fußball-Bundesliga begrüßt, pocht aber auf passgenaue Corona-Schutz-Lösungen für jedes Stadion.

Das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) etwa zu Abstandsregeln und der An- und Abreise sei „ein sehr gutes“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Es komme aber auf die „gelebte Realität“ an und dass Konzepte mit örtlichen Behörden auf das jeweilige Stadion angepasst werden. „Entscheidend ist auf dem Platz.“ Beispielsweise mache es einen Unterschied bei der An- und Abreise, ob 5000 oder 30 000 Menschen im großen Dortmunder Stadion sitzen.