Ausgerechnet Köln hilft : Gladbach kann am Sonntag Tabellenführer werden

Gelsenkirchen Borussia Mönchengladbach kann sich durch einen Sieg im Sonntagsspiel gegen den FC Augsburg zum Tabellenführer der Bundesliga krönen. Beihilfe gab es unter anderem ausgerechnet vom Erzrivalen aus Köln.

Schalke 04 hat die Gunst der Stunde nicht genutzt und den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga durch ein Last-Minute-Gegentor verpasst. Nach vier Siegen in Folge kamen die Königsblauen nicht über ein 1:1 (0:0) gegen den Aufsteiger 1. FC Köln hinaus. Mit einem weiteren Erfolg wäre das Team von Trainer David Wagner erstmals seit neuneinhalb Jahren wieder auf Platz eins gestürmt.

Suat Serdar (72.) hatte Schalke in Führung gebracht, Jonas Hector (90.+1) gelang in der Nachspielzeit der verdiente Ausgleich der Gäste. Die Gelsenkirchener, in der Vorsaison noch tief im Abstiegskampf, konnten nicht an die starken Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Die Kölner, nach fünf Pleiten aus den ersten sechs Spielen schon mit dem Rücken zur Wand, holten einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Und sie setzten damit ihre Erfolgsserie auf Schalke fort: Seit 2011 hat der FC nicht mehr in Gelsenkirchen verloren und aus fünf Spielen elf Punkte erkämpft.