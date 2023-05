Dramatisches Finale Borussia Dortmund verpasst die Meisterschaft

In der ganzen Stadt baute sich ab dem Morgen langsam die Spannung auf. Vor der Stadiongaststätte „Strobels“ hatten sogar Fans übernachtet, am Mittag gab es einen großen Marsch aus dem Kreuzviertel Richtung Stadion. Der Mannschaftsbus wurde mit großem Jubel und bengalischen Feuern begrüßt - die große, vielleicht sogar historische Gelegenheit elektrisierte: „Wir haben es in der Hand“, stand auf einem riesigen Banner vor der Südtribüne.