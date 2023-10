Brandt erlöst den BVB Dortmund übernimmt vorerst die Tabellenführung

Matchwinner Julian Brandt feierte eingepackt in eine dicke Jacke Borussia Dortmunds Arbeitssieg in seinem Jubiläumsspiel. Durch das Tor des Fußball-Nationalspielers gewann der BVB am Freitag ohne Glanz mit 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen und eroberte nach dem fünften Sieg in Serie zumindest für eine Nacht die Tabellenführung. Vor 81 365 Zuschauern traf Brandt in seiner 300. Bundesligapartie in der 67. Minute und sicherte den hart erkämpften Erfolg des BVB, der damit seit saisonübergreifend 16 Bundesliga-Partien ungeschlagen ist.