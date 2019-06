Kolumne Gegenpressing : BVB macht die Berater reich

Meinung Düsseldorf Die Kosten für Berater-Honorare im deutschen Profi-Fußball sind signifikant angestiegen. Das meiste Geld machte zuletzt Borussia Dortmund locker. Der BVB zahlte allein 40,9 Millionen Euro.

Der Beruf des Spielerberaters ist ein einträgliches Geschäft. Vor allem, wenn es den Agenten gelingt, einen ihrer Klienten vor Ablauf eines Vertrages zum nächsten Verein zu transferieren, klingeln die Kassen. Zwischen sieben und zehn Prozent der Ablösesummen wandern in die großen Taschen der Berater. Deshalb besteht häufig ihr wesentlicher Ratschlag an den Spieler darin: „Sieh zu, dass du bald den Klub wechselst.“ Unterstrichen wird das mit kleinen Kampagnen in der Öffentlichkeit, die wiederum die Agenten inszenieren, und in denen sie herzzerreißende Klage darüber führen, wie wenig doch das außergewöhnliche Talent ihres Klienten im Verein A zum Tragen komme, wie wenig Anerkennung er erfahre, und wie anständig und würdevoll der Verein B um ihn werbe.

Der BVB musste sich mit ordentlichen Ablösesummen trösten. Vor der Saison 2018/19 hat er seinerseits tüchtig Geld in Verstärkungen gesteckt. Das freute am Ende das Publikum, weil die Mannschaft so stark wurde, dass sie den Bayern einen Wettlauf um die Meisterschaft liefern konnte. Aber es freute auch die Berater. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) war so gut, zu verraten, was die Klubs im Spieljahr 2017/18 den Agenten in die Taschen steckten. Dortmund liegt an der Spitze der Gebervereine. 40,9 Millionen Euro verdienten Spielerberater am BVB. Da kommen nicht einmal die Bayern mit, die gerade die Hälfte zahlen mussten. In diesem Jahr werden sich die Verhältnisse wahrscheinlich wieder umkehren, wenn Uli Hoeneß das Festgeldkonto der Münchner plündert.