Zwei Spiele bei Sat.1 : Borussen-Duell und Leipzig gegen Bayern im Free-TV

Frankfurt/Main Kurz vor der umstrittenen WM in Katar dürfen sich sich Fußballfans auf einen echten Bundesliga-Klassiker im Free-TV freuen: Borussia gegen Borussia. Mönchengladbach gegen Dortmund. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Freitag bekannt. Wann die Begegnung stattfindet.

Mit dem Topspiel zwischen DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Meister FC Bayern München startet die Fußball-Bundesliga nach der Weltmeisterschafts- und Winterpause in das Jahr 2023. Der Auftakt des 16. Spieltags wird am 20. Januar (20.30 Uhr) von Sat.1 und DAZN übertragen, wie die Deutsche Fußball Liga am Freitag mitteilte.