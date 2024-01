Osterhage und Stark treffen sehenswert Bochum und Werder trennen sich nach zwei Traumtoren remis

Werder Bremen hat sich beim direkten Abstiegskampf-Konkurrenten VfL Bochum ganz spät ein Unentschieden erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner trennte sich am Sonntag nach dem umjubelten Ausgleich von Niklas Stark in der dritten Minute der Nachspielzeit 1:1 (0:0) vom Revierclub. Patrick Osterhage hatte Bochum zuvor mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung gebracht (64.). Beide Teams bleiben mit nun 17 Zählern punktgleich und haben sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.