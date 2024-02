Freitagabendspiel Bildstörungen bei Dazn – TV-Zuschauer verpassen erstes BVB-Tor

Dortmund · Borussia Dortmund geht in der Bundesliga am Freitagabend gegen den SC Freiburg in Führung – und die Fans am TV-Bildschirm können es nicht sehen. Dazn hat Bildstörungen.

09.02.2024 , 20:57 Uhr

Dortmunds Marco Reus spielt den Ball. Foto: AP/Martin Meissner

Zunächst ein Flackern, dann komplette Dunkelheit auf dem TV-Bildschirm: Streaming-Anbieter Dazn hatte zu Beginn des Bundesligaspiels zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg am Freitagabend einige Bildstörungen. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden #BVBSCF

45€, ernsthaft @DAZN_DE? pic.twitter.com/7NZYdGwwsJ — Reigawa 🐝 (@schwatz_gelber) February 9, 2024 Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. So auch in der 16. Minute, als das Bild für einige Sekunden komplett schwarz war. Als es wieder funktionierte, sah man jubelnde Dortmunder: Donyell Malen hatte gerade das 1:0 erzielt. Zu sehen war das nicht. Schon zuvor hatten sich Fans in den sozialen Medien über die Probleme mit dem Bild beklagt. „45 Euro, ernsthaft, Dazn?“, fragte ein Nutzer bei X, ehemals Twitter, und postete ein Video von den Bildproblemen. 45 Euro zahlt man aktuell für das umfänglichste Monatsabo bei Dazn. Erst eine gute halbe Stunde später reagierte Dazn über Kommentator Marco Hagemann: „Leider haben wir wohl technische Probleme, das bitten wir zu entschuldigen. Wir arbeiten daran, dass alles in bester Qualität zu euch kommt. Wir machen das nicht extra, manchmal steckt der Teufel im Detail.“ Das 2:0 kurz darauf, wiederum durch Malen, war dann störungsfrei zu sehen.

(stja)