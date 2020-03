Bundesliga in Zeiten des Coronavirus : Bei Fan-Ausschluss müssen Spiele ins Free-TV

Meinung Düsseldorf Die Bundesliga-Spiele könnten wegen des Coronavirus in den kommenden Wochen ohne Zuschauer stattfinden. Sollte es so kommen, könnten die TV-Sender ein wichtiges Signal senden.

Fußball ist ein gigantisches Geschäft. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) muss nicht mühsam mit dem Klingelbeutel herumgehen, um Interessenten fürs Produkt zu finden. Bei der Ausschreibung für das neue TV-Paket bilden sich immer recht lange Schlangen, als würde es den Super-Schnapper beim Discounter im Angebot geben. In der vergangenen Runde sind 1,2 Milliarden Euro zusammengekommen. Den Großteil davon überweist der Pay-TV-Sender „Sky“. Dem ist daran gelegen, möglichst viele Abos zu verkaufen, um sein Geschäftsmodell zu refinanzieren. Wenn nun also tatsächlich bundesweit Bundesliga-Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden, könnte das für „Sky“ zu einem gigantischen Geschäft werden. Oder?

Es wäre daher ein mehr als geschickter Schachzug, sich erst gar nicht in eine derartig missliche Lage zu manövrieren, sondern von sich aus ein Angebot zu unterbreiten. Mindestens Top-Spiele wie Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln oder Borussia Dortmund gegen Schalke 04 gehören ins frei empfangbare Fernsehen – wenn es eben zu Geisterspielen kommt. Damit könnte auch verhindert werden, dass sich Anhänger in Fan-Kneipen treffen, um in großer Runde die Spiele zu verfolgen – und sich damit unnötigen Ansteckungsgefahren auszusetzen. Dann besser in den eigenen vier Wänden. Keine Dauerlösung, aber in diesen Zeiten wäre es ein wichtiges Signal.