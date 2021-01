Rückkehr nach Verletzung : Haaland ist der Hoffnungsträger des BVB

Auf Borussia Dortmund warten wegweisende Wochen im Titelkampf der Bundesliga. Tormaschine Erling Haaland ist dafür rechtzeitig zurück, auf ihm ruhen die Hoffnungen der Schwarz-Gelben.

Der Vereins-Negativrekord droht, die Konkurrenz könnte enteilen, doch die Hoffnung trägt einen Namen: Erling Haaland. Zum Start in wegweisende Wochen setzt Borussia Dortmund auf die Rückkehr der Tormaschine. "Wir sind froh, dass er wieder da ist", sagte Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen den direkten Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Haalands unnachahmliche Läufe in die Tiefe wurden ebenso vermisst wie sein unbändiger Siegeswille. Verbal nahm der Norweger seine zuletzt schwächelnden Mitspieler vor dem Neustart schon einmal in die Pflicht. "Wir müssen neue Höhen setzen. Setzen wir einen hohen Standard. Es geht einfach darum, ab der ersten Sekunde Gas zu geben", sagte Haaland der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang.

Vor seinem Muskelfaserriss mit anschließender Reha in Katar erzielte der 20-Jährige in dieser Saison 17 Tore in 14 Pflichtspielen. "Man ist in Dortmund auf Haaland angewiesen", stellte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bei Sky fest.