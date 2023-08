Vorlage und Tor gegen Bremen Bayerns Harry Kane feiert gelungenes Bundesliga-Debüt

Dass Werder nach dem frühen Rückstand gleich wieder den Weg in die Offensive suchte, quittierte das Bremer Publikum mit Applaus. Der lautstarke Jubel in der neunten Minute verstummte aber schnell wieder: Der vermeintliche Torschütze Füllkrug, dessen sportliche Zukunft an der Weser weiterhin offen ist, hatte nur aus dem Abseits getroffen. Gemeinsam mit Marvin Ducksch versuchte der Torschützenkönig der vergangenen Spielzeit auch im Anschluss, für Gefahr zu sorgen, was aber nur selten gelang.