Torreicher Saisonauftakt : 6:1 – Bayern setzt in Frankfurt direkt ein Ausrufezeichen

Frankfurt/Main Der FC Bayern München lässt zum Bundesliga-Auftakt keine Zweifel aufkommen, dass der Weg zum Titel erneut nur über ihn führt. In Frankfurt glänzt der Rekordmeister mit Spielwitz und Torhunger. Die Eintracht geht im Kombinationswirbel unter.

Wer soll diese Super-Bayern stoppen? Mit einem Tor-Spektakel hat der Rekordmeister aus München die 60. Jubiläumssaison der Fußball-Bundesliga bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt eröffnet und ein beeindruckendes Statement an die Konkurrenz gesendet. Mit dem 6:1 (5:0)-Sieg am Freitagabend vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena unterstrich der Titelverteidiger gleich am ersten Spieltag nachdrücklich seine Ambitionen auf die elfte Meisterschaft in Serie. Die Hessen kassierten dagegen vor dem UEFA-Supercup gegen Champions-League-Gewinner Real Madrid am kommenden Mittwoch in Helsinki einen heftigen Dämpfer.