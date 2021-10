Kabinettsbeschluss : Bayern dürfen Allianz Arena voll auslasten

Münchens Fans schwenken vor einem Spiel in der Allianz Arena Fahnen. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Die bayerischen Fußball-Bundesligisten Bayern München, FC Augsburg und Greuther Fürth dürfen ihre Stadien ab Mittwoch wieder zu 100 Prozent auslasten. Voraussetzung dafür ist eine 2G- oder 3G-Plus-Regelung.

Fußball-Rekordmeister Bayern München darf seine Allianz Arena nach der Länderspielpause wieder voll auslasten. Laut eines Kabinettsbeschlusses von Montag entfallen ab dem kommenden Mittwoch die Personenobergrenzen bei Veranstaltungen in Bayern, die Regelung gilt also für alle Sportklubs in dem Bundesland und somit auch für die anderen beiden bayerischen Bundesligisten FC Augsburg und Greuther Fürth. Auch die Maskenpflicht und die Abstandsregeln werden aufgehoben.