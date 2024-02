Nächste Bayern-Pleite 2:3 – Rekordmeister München blamiert sich in Bochum

Nach den Enttäuschungen von Leverkusen und Rom wird die Lage beim Rekordmeister immer brenzliger. An der Tabellenspitze der Bundesliga hat Bayer Leverkusen nun acht Punkte Vorsprung, der Titelverteidiger hat die zwölfte Meisterschaft in Serie längst nicht mehr in eigener Hand. Diese sei „gerade nicht so realistisch“, so Tuchel. Es droht gar die erste titellose Saison nach zwölf Jahren.