„Mental zu sich kommen“ : Auszeit von Schiri Zwayer sorgt für Spekulationen

Frankfurt Die Diskussion um seine Vergangenheit ist offenbar nicht spurlos an Felix Zwayer vorübergegangen. Der Schiedsrichter hat sich eine Auszeit genommen. Die Frage, ob der 40-Jährige seine aktive Laufbahn vorzeitig beenden könnte, steht bereits im Raum.

Die Zustandsbeschreibung seines Chefs lässt tief blicken - und jede Menge Raum für Spekulationen. "Felix Zwayer will mental wieder zu sich kommen und die Ereignisse im Nachgang des Spiels in Dortmund reflektieren", erklärte Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich die Gründe für die selbstverordnete Auszeit seines Schützlings.

Die Aussage Fröhlichs bei der Sportschau und die kurze Einlassung von Zwayer selbst bei der Bild ("Ich bin dabei, die Situation aufzuarbeiten") machen deutlich, dass die heftige Diskussion nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (2:3) Anfang Dezember nicht spurlos an dem Unparteiischen vorübergegangen ist. Die Frage, ob der 40-Jährige seine aktive Laufbahn vorzeitig beenden könnte, steht bereits im Raum.

Fröhlich sieht diese Entwicklung mit Sorge. "Wir haben großes Interesse daran, den Eindruck zu vermeiden, dass Konflikte zwischen Schiedsrichtern und Vereinen dazu führen, dass ein Schiedsrichter nicht mehr pfeift - oder sagt, dass er überhaupt nicht mehr pfeifen will", gab der Leiter der Elite-Schiedsrichter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu Protokoll.

Zunächst hat sich Zwayer, der vom Weltverband FIFA erst Mitte Dezember erneut auf die Liste der internationalen Top-Schiedsrichter gesetzt wurde, "nur" für eine Pause entschieden. Der Berliner stand zuletzt am 9. Dezember in der Europa League auf dem Platz. Wie lange Zwayer außen vor bleiben will, ist laut Fröhlich offen: "Bis auf Weiteres."