Halbe Bundesliga nach Europa? Welche Vereine in der nächsten Saison international spielen könnten

Im Regelfall qualifiziert sich der Tabellensechste der Bundesliga für die Play-offs des Neuesten der drei europäischen Wettbewerbe. Gewinnt Leverkusen den DFB-Pokal und Deutschland verteidigt seinen zweiten Platz in der Uefa-Jahreswertung, berechtigt Platz sieben in der Bundesliga zur Teilnahme an der Europa League, die Mannschaft auf Rang acht tritt dann in den Play-offs der Conference League an. Gewinnt Dortmund auch noch die Champions League und wird zeitgleich nur Fünfter in der Liga, berechtigen Platz sieben und acht zur Teilnahme an der Europa League und Platz neun tritt in den Play-offs zur Conference League an.