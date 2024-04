Szenarien und Restprogramm So ist die Ausgangslage im Abstiegskampf der Bundesliga

Wer das am Ende sein wird, ist noch völlig offen. Denn ein halbes Dutzend Vereine kämpft noch gegen den Absturz in die Zweitklassigkeit. Der 1. FC Köln hat sich mit den 1:1 gegen Mainz zwar noch mal einen Punkt gesichert. So richtig hilft der aber weder dem Tabellenvorletzten (23 Punkte), noch den Mainzern, die mit 28 Punkten nach 31 Spieltagen auf dem Relegationsplatz rangieren.