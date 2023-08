Wind mit Doppelpack Heidenheim verliert bei Bundesliga-Premiere in Wolfsburg

Der 1. FC Heidenheim ist mit einer Niederlage in seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Beim VfL Wolfsburg kassierte der unterlegene Aufsteiger am Samstag ein 0:2 (0:2). Vor rund 1000 mitgereisten Fans unter den 22 620 Zuschauern in der Wolfsburger Arena traf Jonas Wind (6. Minute/28.) beim verdienten Sieg der Gastgeber doppelt.