So könnte die Saison enden : Auch so wird es großes Kino geben

Meinung Düsseldorf Vielleicht ist der Profifußball gerade so ehrlich wie nie zuvor: Er ist Unterhaltungssport. Und man sollte ihm eine Chance geben und sagen: Gut, dass es weitergeht mit der Bundesliga.

Es ist beachtlich, wie groß der Aufschrei ist ob der Erkenntnis, dass es sich beim Profifußball um einen Wirtschaftszweig handelt. Vielleicht ist es die Schonungslosigkeit, mit der dies wegen der Corona-Krise nochmal klar wurde, die schockiert. Nie zuvor war der Profifußball so offen und ehrlich in seiner Wesensschau. Er gehört nicht zum eigentlichen System Fußball. Er gehört als Unterhaltungssport mit hohem Wirtschaftsfaktor zur Unterhaltungsindustrie. Wie Hollywood. Auch da gibt es Folklore, auch da gibt es Romantik. Aber was am Ende zählt, ist der Erfolg im Boxoffice. Die Fronten sind nun auch für den Fußball endgültig geklärt.

Gladbachs Trainer Marco Rose hat gesagt, es muss in Zeiten wie diesen Kompromisse geben. Er hat Recht. Auch das ist eine Art von Solidarität. Und warum sollte des Deutschen eigentlich liebstes Kind die nicht verdient haben? Man sollte dem Fußball eine Chance geben auch in dieser Form. Es wird sie wieder geben, die Dramen, Tragödien, Komödien und Heldenepen. Der Fußball wird seine ureigene emotionale Kraft entfalten und die Menschen in seinen Bann ziehen. Es wird auch ohne Zuschauer großes Kino geben. Gute Unterhaltung tut gut in Krisenzeiten. Das war schon immer so. Es ist okay, die Frage nach dem Sinn der Fortführung der Liga zu stellen. Aber es ist auch statthaft zu sagen: Gut, dass es weitergeht.