DFL-Konzept ist Bedingung : Laschet hält Spiele mit Zuschauern für möglich

Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag in Düsseldorf. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Armin Laschet kann sich Fußball-Spiele mit Zuschauern in der kommenden Saison wieder vorstellen. Allerdings seien mehrere Bedingungen gegeben. Abstandsregeln müssten eingehalten werden.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kann sich in der kommenden Saison Fußballspiele wieder mit Zuschauern vorstellen. "Richtige Großveranstaltungen in der Halle kann es weiterhin nicht geben", sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. "Die Bundesliga ist etwas anderes, weil sie draußen stattfindet und Abstandsregelungen eingehalten werden können."