Watzke warnt vor Corona-Folgen : „Kann nicht ewig gut gehen“

Köln Die Verschärfung der Corona-Krise lässt auch in der Bundesliga die Sorge wachsen. Hans-Joachim Watzke warnt vor einem neuen Lockdown. Dortmunds Geschäftsführer fürchtet schlimme Folgen für manche Klubs.

Borussia Dortmund s Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich den Warnungen von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor fatalen Folgen der Corona-Krise für die Fußball-Bundesliga angeschlossen. "Es ist klar, dass das in dieser Form wirtschaftlich nicht mehr ewig gut gehen kann", sagte der BVB-Boss in der „Bild“ und beschrieb für den Fall eines erneuten Lockdowns ein Schreckensszenario für die Klubs: "Sollte es nochmal eine große Unterbrechung geben, dann könnten bei manch einem die Lichter ausgehen."

Durch den Lockdown in Deutschland im vergangenen Frühjahr waren mehrere Klubs in kurzer Zeit in finanzielle Schieflage geraten. Angeblich soll rund ein Drittel der 36 Profi-Vereine in Insolvenzgefahr geschwebt haben. Durch die Beendigung der Spielzeit ohne Zuschauer und damit verbundene TV-Gelder konnten die Klubs sich letztlich in die Sommerpause retten.