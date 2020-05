So könnte die Saison enden : Als wäre nichts gewesen

Meinung Düsseldorf Nichts ist derzeit normal- auch nicht beim Neustart der Bundesliga. Statt volle Stadien gibt es Geisterspiele, statt Fan-Jubel wird man die Schreie der Spieler hören. Und dennoch wird es sein, als wäre nichts gewesen. Und das ist gut so.

Coronavirus hin oder her, die Spieler werden genauso hart in den Zweikampf gehen, genauso aufs Tor stürmen wie vorher. Das macht das Spiel auch und vor allem aus – nicht nur die Stimmung im Stadion. Durch die verkürzte Trainingsphase wird dem einen oder anderen dazu vielleicht die Luft fehlen, aber auch über die Schiedsrichter wird wie immer geschimpft werden. Topspieler, die wegen eines positiven Coronatests ausfallen, werden gegen die Stars der Zukunft ausgetauscht – wie bei einer Verletzung auch. So rutscht Schalke dann noch aus den Europapokal-Rängen, Fortuna schafft dafür den Klassenerhalt, weil bei Augsburg und Paderborn adäquater Ersatz für die Coronainfizierten fehlt. Die Umstände mögen andere sein, das Spiel aber bleibt, was es ist: Fußball.