Legendäre Endspiele 1922 : Als eine Bundesliga-Saison ohne Meister endete

München Noch weiß angesichts der Corona-Pandemie keiner, ob es 2020 einen deutschen Fußball-Meister geben wird. Erst einmal in der Historie endete eine Saison ohne Titelträger - allerdings aus ganz anderen Gründen.

Aber wie kommt es bei der 15. Meisterschaft seit der Einführung 1903 überhaupt soweit? Am 18. Juni 1922 stehen sich im "Deutschen Stadion" in Berlin der Club und der HSV im Finale gegenüber. Nach 90 Minuten steht es 2:2. Ein Elfmeterschießen ist damals noch nicht vorgesehen - also soll bis zur Entscheidung weitergespielt werden.

Doch auch beim Wiederholungsspiel am 6. August in Leipzig überschlagen sich die Ereignisse auf dramatische Weise. "Ein Schlachten war's", schreibt eine Zeitung später martialisch. Nach 18 Minuten fliegt der Nürnberger Mittelstürmer Willy Böß vom Platz. "Obgleich der Ball weg war, erhob er sein Bein gegen einen am Boden liegenden Hamburger", hält Bauwens, der die Partie erneut leitet, in seinem Spielbericht fest.