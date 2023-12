Saison 23/24 Das müssen Sie zum 16. Bundesliga-Spieltag wissen

Service | Düsseldorf · Die Bundesliga geht am Dienstag und Mittwoch in die nächste Runde. Alles Wissenswerte zu den Partien des 16. Spieltages haben wir an dieser Stelle für Sie zusammengefasst.

19.12.2023 , 15:57 Uhr

Das Objekt der Begierde: Die Meisterschale. Foto: dpa/Matthias Balk

Inhalt des Artikels Werder Bremen - RB Leipzig (Dienstag, 18.30 Uhr) Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 (Dienstag, 20.30 Uhr) TSG 1899 Hoffenheim - SV Darmstadt 98 (Dienstag, 20.30 Uhr) Hier erfahren Sie auf einen Blick alles Wichtige zum elften Spieltag der Fußball-Bundesliga: Wer spielt wann gegen wen? Wie ist die (personelle) Lage, was sagt die Statistik? Nach Abpfiff gibt es außerdem die Berichte zu allen Spielen. Werder Bremen - RB Leipzig (Dienstag, 18.30 Uhr) Situation: Werder ist nur fünf Punkte vom Relegationsrang entfernt, kam zuletzt auf ein 2:2 in Mönchengladbach. RB Leipzig gewann seine vergangenen drei Bundesliga-Spiele und befindet sich in Reichweite zum Tabellenzweiten Bayern München. Statistik: Von zwölf Liga-Spielen gewann Werder nur zweimal gegen Leipzig. Die Sachsen siegten in neun Partien, es gab ein Remis. Personal: Bei Leipzig ist nur Klostermann etwas angeschlagen. Werder-Trainer Werner muss vor allem in der Abwehr umbauen. Innenverteidiger Pieper ist verletzt, seine Positionskollegen Veljkovic und Stark sind fraglich. Der Einsatz von Ex-RB-Profi Keita ist auch offen. Besonderes: Forsberg bestreitet sein letztes Bundesliga-Spiel für RB Leipzig. Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 (Dienstag, 20.30 Uhr) Situation: Nach sechs Bundesligaspielen mit nur einem Sieg und dem Sturz auf Rang fünf wächst für BVB-Trainer Terzic der Druck. Mainz ist seit fünf Partien sieglos. Das 0:1 daheim gegen Aufsteiger Heidenheim vergrößerten die Abstiegssorgen des Vorletzten Statistik: In den bisherigen 34 Partien gab es 20 Siege, neun Unentschieden und fünf Niederlagen für den BVB. Personal: Beim BVB fehlen neben den Langzeitverletzten Ryerson, Nmecha, Adeyemi und Moukoko nun auch Adeyemi. Beim Gegner könnte aus dem Kreis der zahlreichen Verletzten nur Caci möglicherweise zurückkehren. Besonderes: Der Gegner weckt beim BVB unschöne Erinnerungen. Im vergangenen Duell beider Teams am 27. Mai verspielte der BVB beim 2:2 daheim die mögliche Meisterschaft. 36 Bilder Die Toptorjäger der Liga 36 Bilder Foto: AP/Martin Meissner TSG 1899 Hoffenheim - SV Darmstadt 98 (Dienstag, 20.30 Uhr) Situation: Hoffenheim ist als Tabellensiebter im Soll, auch wenn es in den vergangenen sieben Spielen nur einen Sieg gab. Das Schlusslicht aus Darmstadt wartet seit acht Partien auf einen Sieg. Statistik: Von den bisher vier Bundesligaduellen konnte jedes Team eines gewinnen. Zweimal gab es ein Remis. Personal: Bei Hoffenheim fehlt außer den Langzeitverletzten nur Stürmer Wout Weghorst. Wesentlich angespannter ist die Personallage bei den Hessen. Gleich acht Profis fallen aus. Besonderes: Zweimal konnte Darmstadt bereits in Hoffenheim gewinnen - 2001 und 2003. Beide Erfolge gelangen in der Regionalliga, wo beide Mannschaften insgesamt zehnmal aufeinandertrafen.

(SID/dpa/RP)