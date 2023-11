Saison 23/24 Das müssen Sie zum zwölften Bundesliga-Spieltag wissen

Ausgerechnet jetzt kommt der FC Bayern: Zum Auftakt des 12. Spieltags in der Fußball-Bundesliga empfängt der Tabellen-Vorletzte 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) den Serienmeister. Der ist zwar nur Tabellenzweiter hinter Bayer Leverkusen, hat in elf Spielen aber 29 Zähler geholt - und damit schon 23 mehr als die Kölner. Zudem hat FC-Trainer Steffen Baumgart, wie er selbst eingesteht, eine „unterirdische Bilanz“ gegen die Münchner, holte in sieben Liga-Spielen nur einen Punkt.