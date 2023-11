Saison 23/24 Das müssen Sie zum zehnten Bundesliga-Spieltag wissen

Darmstadt 98 drängt auf Wiedergutmachung für die Klatsche bei den Bayern, der VfL Bochum will endlich den ersten Dreier in dieser Saison. Der Druck vor dem Kellerduell in Darmstadt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) ist hoch, das machte Bochums Trainer Thomas Letsch klar. „Wir müssen schleunigst gucken, dass wir Siege einfahren“, forderte der 55-Jährige am Donnerstag: „Wir brauchen einfach endlich unseren ersten Saisonsieg.“