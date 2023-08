Start in die 61. Saison Das müssen Sie zum 1. Bundesliga-Spieltag wissen

Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin hat dank Kevin Behrens einen gelungenen Start in die Bundesliga-Saison hingelegt. Der Mittelstürmer erzielte für die Köpenicker drei Treffer zum 4:1 (2:0) am Sonntag gegen den FSV Mainz 05. Nach seinen frühen Toren in der ersten und neunten Minute sorgte Behrens mit dem 3:1 in der 70. Minute für Beruhigung. Den Schlusspunkt setzte Milos Pantovic (90.+6). Zwischendurch hatte Mainz nach einem Tor von Anthony Caci (64.) auf einen Punktgewinn gehofft. Neben Behrens avancierte Berlins Torwart Frederik Rönnow zum Matchwinner. Der Keeper parierte vor 22 012 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei gleich zwei Elfmeter von Ludovic Ajorque (62. und 82.).