Bundesliga 6. Spieltag: Fortuna Düsseldorf zeigt in Nürnberg schlechteste Saisonleistung

0:3-Pleite beim Mitaufsteiger : Fortuna zeigt in Nürnberg schlechteste Saisonleistung

Foto: dpa/Timm Schamberger 4 Bilder Nürnberg - Fortuna: die Bilder des Spiels

Nürnberg Die Düsseldorfer verlieren das Duell der Aufsteiger beim 1. FC nach einer enttäuschenden Vorstellung 0:3. Die Funkel-Elf findet nie zum Tempo und zu der Passsicherheit der ersten fünf Bundesligaspiele und macht zahlreiche Fehler.

Bernd Jolitz

Fortuna Düsseldorf hat sich einen denkbar schlechten Zeitpunkt dafür ausgesucht, ihre bislang schlechteste Darbietung der Saison abzuliefern. Im Duell der beiden Bundesliga-Aufsteiger, das für den Abstiegskampf noch einmal enorme Bedeutung bekommen kann, machten die Rheinländer viel zu viel Fehler und agierten auch zu langsam, um die gewiss nicht starken Mittelfranken ernsthaft in Verlegenheit bringen zu können. Am Ende stand eine verdiente 0:3-Niederlage, mit der Fortuna auch die Englische Woche mit nur einem mageren Punkt aus den Partien in Stuttgart, gegen Leverkusen und in Nürnberg sehr enttäuschend abschloss.

Der beste Mann aus dem Leverkusen-Spiel nur auf der Bank – das war schon ein Paukenschlag, den Trainer Friedhelm Funkel da präsentierte. Ganz freiwillig war die Versetzung des Interimskapitäns Marcel Sobottka freilich nicht, denn Magen-Darm-Problem verhinderten kurzfristig den Einsatz des gebürtigen Gelsenkircheners. Und so stellte sich Fortunas Startelf offensiver dar als erwartet. In Takashi Usami und Dodi Lukebakio rückten gleich zwei Profis in die Anfangsformation, die ihre Stärken eindeutig im Spiel nach vorn haben. Dafür blieb Torjäger Rouwen Hennings wie schon beim 0:0 in Stuttgart zunächst draußen; für ihn agierte Marvin Ducksch in der Spitze.

Die Partie begann dann wesentlich zaghafter als das jüngste Duell der beiden Klubs im Mai, das Fortuna durch einen 3:2-Sieg die Zweitliga-Meisterschaft gebracht hatte. Seinerzeit stand es bereits nach zwölf Minuten 2:0 für die Nürnberger, die ihren Job diesmal jedoch reservierter angingen. Der Führungstreffer gelang ihnen dennoch, weil auch Fortuna längst nicht so entschlossen agierte wie zuletzt gegen Leverkusen oder in der zweiten Hälfte von Stuttgart. Einige Unsicherheiten in der Ballannahme taten ihr Übriges, den anfangs nach dem 0:7 gegen Dortmund doch arg verunsicherten Gastgebern Mut zu machen. Lukebakio unterlief ein völlig unnötiges Foul gegen Tim Leibold, und FCN-Kapitän Hanno Behrens verwandelte den fälligen Strafstoß in der 28. Minute souverän.

Der Rückstand weckte die Düsseldorfer auf. Zunächst rettete die „Club“-Abwehr nach einem Kopfball Niko Gießelmanns erst kurz vor der Torlinie, dann lief Lukebakio bei einem Konter allein auf das Gehäuse zu. Der Belgier scheiterte jedoch an Keeper Fabian Bredlow, und den Nachschuss setzte Jean Zimmer in die Karpaten (33.). Überhaupt hatte Lukebakio einen ganz schwachen Tag erwischt. Beinahe in jeder Defensivszene, in die die Leihgabe des FC Watford verwickelt wurde, brannte es lichterloh, und vorn gelang ihm für sein Talent eindeutig zu wenig. Auch Ducksch gingen zu viele Aktionen daneben, so dass sein erneut großer Fleiß die Defizite nicht mehr wettmachen konnte.