Bundesliga 6. Spieltag: BVB dreht 0:2-Rückstand gegen Leverkusen und ist Tabellenführer

Leverkusen Die Werkself hat im Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt. Am Ende musste sich das Team von Trainer Heiko Herrlich dem neuen Tabellenführer mit 2:4 (2:0) geschlagen geben.

In der mit 30.210 Zuschauern ausverkauften BayArena begannen die Hausherren so, wie es sich ihr Coach gewünscht hatte: spielfreudig, leidenschaftlich und mit viel Zug zum Tor. Mitchell Weisers sehenswerter Schuss in der 9. Minute, der zum 1:0 führte, war der Lohn für die starke Anfangsphase des Werksklubs. Auch nach dem Führungstreffer war Leverkusen das bessere Team und hielt die gefährliche BVB-Offensive gut in Schach.